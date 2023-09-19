Двое детей 12 и 14 лет угнали микроавтобус в Волгоградской области





В Волгоградской области 14-летнего подростка подозревают в угоне микроавтобуса и совершении на нем ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, автомобиль Volkswagen Transporter школьник угнал, находясь вместе со своей 12-летней подругой.

Подростки решили съездить на чужой машине в соседний хутор, но до желаемого места не доехали. Юный водитель проехал несколько километров, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Дети, к счастью, не пострадали. Бросив машину, они скрылись с места ДТП.





Происшествие случилось в начале сентября в Киквидзенском районе. Оперативники раскрыли угон, установив все подробности происшествия.

Известно, что владелец старенького желтого микроавтобуса оставил его у дома с ключами в замке зажигания.

Так как 14-летний подросток достиг возраста наступления уголовной ответственности за угон, то материалы в отношении него переданы в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела. С его юной помощницей общаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются причины и условия, которые способствовали такому поведению школьников.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



