Двое детей 12 и 14 лет угнали микроавтобус в Волгоградской области

Расследования 19.09.2023 17:19
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19.09.2023 17:19
В Волгоградской области 14-летнего подростка подозревают в угоне микроавтобуса и совершении на нем ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, автомобиль Volkswagen Transporter школьник угнал, находясь вместе со своей 12-летней подругой.
Подростки решили съездить на чужой машине в соседний хутор, но до желаемого места не доехали. Юный водитель проехал несколько километров, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Дети, к счастью, не пострадали. Бросив машину, они скрылись с места ДТП.
Происшествие случилось в начале сентября в Киквидзенском районе. Оперативники раскрыли угон, установив все подробности происшествия.
Известно, что владелец старенького желтого микроавтобуса оставил его у дома с ключами в замке зажигания.
Так как 14-летний подросток достиг возраста наступления уголовной ответственности за угон, то материалы в отношении него переданы в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела. С его юной помощницей общаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются причины и условия, которые способствовали такому поведению школьников.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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