В Волгограде схему обращения с отходами вынесли на общественные обсуждения





В Волгограде стартовали общественные обсуждения проекта актуализированной территориальной схемы обращения с отходами на территории региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, в течение месяца граждане могут высказать свои предложения, замечания, уточнения по сути проекта.

Напомним , что схему обращения с ТКО в Волгоградской области меняли в апреле 2022 года. Тогда новую редакцию документа готовили специалисты из Казани. В ней были изменены схемы потоков ТКО и подход в расчетах образования отходов, а также утвержден поэтапный переход на дуальный сбор мусора на всей территории региона.

Сейчас схему обращения с ТКО актуализируют в связи со сменой регоператора . В документе, как уточнили в облкомприроды, обновили список и схему расположения контейнерных площадок, добавили новые объекты утилизации, данные по мощностям переработки и т.д.

В ведомстве сослались на постановление правительства № 1130 от 22.09.2018 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» (пункты 19 - 20), на основании которого разработанный уполномоченным органом проект территориальной схемы до его утверждения подлежит общественному обсуждению.

- Все комментарии граждане могут до 04.10.2023 направлять на электронную почту облкомприроды: [email protected] , - уточнили в профильном комитете обладминистрации.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»