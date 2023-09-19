Экология

В Волгограде схему обращения с отходами вынесли на общественные обсуждения

Экология 19.09.2023 09:09
0
19.09.2023 09:09


В Волгограде стартовали общественные обсуждения проекта актуализированной территориальной схемы обращения с отходами на территории региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, в течение месяца граждане могут высказать свои предложения, замечания, уточнения по сути проекта.
Напомним, что схему обращения с ТКО в Волгоградской области меняли в апреле 2022 года. Тогда новую редакцию документа готовили специалисты из Казани. В ней были изменены схемы потоков ТКО и подход в расчетах образования отходов, а также утвержден поэтапный переход на дуальный сбор мусора на всей территории региона.
Сейчас схему обращения с ТКО актуализируют в связи со сменой регоператора. В документе, как уточнили в облкомприроды, обновили список и схему расположения контейнерных площадок, добавили новые объекты утилизации, данные по мощностям переработки и т.д.
В ведомстве сослались на постановление правительства № 1130 от 22.09.2018  «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» (пункты 19 - 20), на основании которого разработанный уполномоченным органом проект территориальной схемы до его утверждения подлежит общественному обсуждению. 
- Все комментарии граждане могут до 04.10.2023 направлять на электронную почту облкомприроды: [email protected], - уточнили в профильном комитете обладминистрации.
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.09.2023 09:24
Экология 19.09.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2023 17:02
Экология 09.09.2023 17:02
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2023 14:25
Экология 08.09.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 17:06
Экология 06.09.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 08:15
Экология 06.09.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
04.09.2023 22:09
Экология 04.09.2023 22:09
Комментарии

0
Далее
Экология
03.09.2023 19:14
Экология 03.09.2023 19:14
Комментарии

0
Далее
Экология
01.09.2023 09:16
Экология 01.09.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Экология
31.08.2023 14:04
Экология 31.08.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Экология
30.08.2023 17:22
Экология 30.08.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Экология
29.08.2023 17:42
Экология 29.08.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Экология
27.08.2023 08:13
Экология 27.08.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Экология
26.08.2023 08:31
Экология 26.08.2023 08:31
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2023 08:12
Экология 21.08.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Экология
19.08.2023 19:22
Экология 19.08.2023 19:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
«Они уже умерли?»: волгоградцы возмутились замотанными в черные мешки валидаторами в автобусахСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом 27-летней участнице аферы с землей грозит до 6 лет колонииСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде 114 школ, больниц и вузов оборудуют системой тревожного оповещенияСмотреть фотографии
12:11
Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
Концессии в Волгограде приросли новым руководителемСмотреть фотографии
11:37
Мэрия Волгограда покупает 760 квартир для переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:19
Соединение фронтов реконструируют 23 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Судьбу задушившего беременную пассажирку таксиста решат в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом отвергнутый любовник изуродовал лицо сопернику монтировкойСмотреть фотографии
10:34
В СК объяснили массовое исчезновение электросамокатов с улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
10:21
Энергетики заплатили за массовую гибель животных под ЛЭП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Строители трассы под Волгоградом отремонтируют больницу Фишера за 1 миллиардСмотреть фотографии
09:36
Мощи Георгия Победоносца привезут в Волгоград на молебен о победеСмотреть фотографии
09:24
Чиновники Фролово после внимания СМИ и СКР придумали отписку о тлеющей свалкеСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде схему обращения с отходами вынесли на общественные обсужденияСмотреть фотографии
08:21
Волгоградская теннисистка осталась без чемпионского титула в ПортугалииСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум до 13118 рублейСмотреть фотографии
22:10
Под Волгоградом временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
21:48
Все добровольно: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»Смотреть фотографии
21:07
Волгоградских школьников к юбилею ЦИК ждут выборы в сказочной странеСмотреть фотографии
20:48
Совет Госдумы запретил депутатам использовать в работе иномаркиСмотреть фотографии
20:20
В Волгограде прошел турнир на призы главы «Динамо» Анатолия ГулевскогоСмотреть фотографии
20:03
Урожай лука украли с поля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Электросамокаты спешно и массово сгребают с центральных улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
За смерть женщины и ребенка в ДТП под Волгоградом 20-летний москвич заплатил 5 миллионовСмотреть фотографии
18:26
Главу райкомитета Сергея Петрова будут судить под Волгоградом за взяткуСмотреть фотографии
17:54
Что делать и куда обращаться по долговым счетам от бывшего регоператора «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
16:52
Астраханский завод начал отгрузку дизеля для ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
Две расселенные аварийные двухэтажки снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:39
«За все время не извинился»: в суд ушло дело на водителя «Нивы», сбившего на скорости юного спортсменаСмотреть фотографииCмотреть видео
 