В Волгоградской области подписано соглашение с временным регоператором по обращению с ТКО









С 1 августа в Волгоградской области, согласно заключенному соглашению, приступает к работе временный региональный оператор по обращению с ТКО, передает V102.RU. По информации администрации региона, этот статус присвоен ООО «ЭкоЦентр», которое будет осуществлять весь цикл мероприятий по вывозу мусора на территории региона до выбора нового регоператора на конкурсной основе.

Рекомендация по выбору этой компании ранее, напомним , была направлена в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области со стороны специальной комиссии, в состав которой входят общественные деятели, академики РАН и эксперты в сфере ЖКХ. О том, что соглашение с облкомприроды подписано, подтвердили сегодня, 19 июля, в Волгограде представители ООО «ЭкоЦентр». Согласно приказу ведомства, компания обретает статус регионального оператора с 1 августа на срок, не превышающий одного года. Именно с 1 августа в регионе откроются офисы этой компании для работы с населением и юридическими лицами, поэтому уже сейчас все делается для того, чтобы процесс смены регоператора прошел в Волгоградской области комфортно для жителей.













- Понимаем, что начинаем работу в форс-мажорных обстоятельствах, но мы имеем большой опыт как кадрового резерва, так и специализированной техники. В первую очередь для нас задача №1 - это ликвидировать тот коллапс, который образовался на территории субъекта, - сообщила на пресс-конференции журналистам исполнительный директор ООО «ЭкоЦентр» Алена Устинова. - Мы открыты, мы готовы слышать каждого. Сейчас уже организован колл-центр, проводится набор менеджеров, открываются абонентские участки, которые будут в каждом районе города и области.













Директор Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимир Шило уточнил, что сейчас в Волгограде создан оперативный штаб, который координирует всю работу, в том числе по ликвидации мусорных завалов, которые накопились в регионе.

- Сегодня в процессе максимально экстренно будет задействовано порядка 2 тысяч человек, - сообщил Шило. - Сотрудники уже работают над тем, чтобы уйти от накопившихся проблем, от отсутствия связи с населением, отсутствия связи с юрлицами...

По его словам, что в колл-центре с населением будут общаться не роботы, а живые люди, которые смогут ответить на любой вопрос и решить любую проблему, если она возникнет.

ООО «ЭкоЦентр» входит в ГК «Чистый город», которая работает в сфере обращения с отходами 17 лет. В Волгоградской области находятся восемь объектов компании - четыре мусоросортировочных комплекса и четыре полигона для захоронения ТКО. ООО «ЭкоЦентр» является региональным оператором в Ростовской и Астраханской областях, республике Адыгея и Краснодарском крае.













В Волгоградской области решение о смене мусорного оператора было принято на основании многочисленных жалоб и обращений граждан на некачественный вывоз мусора. В регионе назревала настоящая экологическая катастрофа, так как улицы Волгограда, других городов и муниципалитетов региона оказались в буквальном смысле слова заваленными отходами, которые не вывозились месяцами. Только официально было зарегистрировано более 4 тысяч жалоб на нерегулярный вывоз мусора. Оценку этой ситуации дал лично губернатор Андрей Бочаров, назвав ее бардаком . Глава региона призвал навести порядок с вывозом мусора. На основании этого Экосовет при Волгоградской областной Думе предложил начать процедуру лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора. Решение вступило в силу с 14 июля.

- Сейчас наблюдаем картину, которая происходит в Волгограде. Проводим анализ количества отходов, которые размещены. Поэтому, безусловно, будем подключать дополнительные единицы спецтехники. Сейчас с комитетом прорабатываем вопрос по финансированию ликвидации данных свалочных очагов и уже к 1 августа мы перегоняем порядка 100 единиц специализированной техники по вывозу отходов на территории города Волгограда, - сообщила исполнительный директор ООО «ЭкоЦентр».

В администрации региона обращают внимание, что в связи с началом работы временного оператора юридическим лицам необходимо перезаключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО на прежних условиях, т.к. норматив накопления не изменился. Для населения будет действовать формат публичной оферты — перезаключать договоры необходимости нет. Важно, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 в регионе до 1 июля 2024 года коммунальные тарифы, в том числе на вывоз ТКО, не изменятся.



