Стали известны подробности массового ДТП на Третьей продольной в Волгограде

Стали известны подробности массового ДТП, произошедшего сегодня, 17 сентября, на Третьей продольной магистрали в Волгограде недалеко от птицефабрики.
— По предварительным данным, произошло столкновение легковых автомобилей, после чего в них въехала грузовая машина. В результате аварии погибших нет, пострадала женщина, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что в больницу № 25 доставлены двое пострадавших.
— Мужчина в возрасте 19-ти лет и 47-летняя женщина проходят обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи, состояние стабильное, — добавили в облздраве.
Напомним, что в аварии, по словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля — три легковушки и грузовик, были перекрыты две полосы для движения. Опубликовано видео с места происшествия.
Скриншот: видео «Жесть Волгограда» / t.me
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