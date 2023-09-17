Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП на Третьей продольной в Волгограде

Происшествия 17.09.2023 20:00
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17.09.2023 20:00


Стали известны подробности массового ДТП, произошедшего сегодня, 17 сентября, на Третьей продольной магистрали в Волгограде недалеко от птицефабрики. 

— По предварительным данным, произошло столкновение легковых автомобилей, после чего в них въехала грузовая машина. В результате аварии погибших нет, пострадала женщина, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что в больницу № 25 доставлены двое пострадавших. 

— Мужчина в возрасте 19-ти лет и 47-летняя женщина проходят обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи, состояние стабильное, — добавили в облздраве. 

Напомним, что в аварии, по словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля — три легковушки и грузовик, были перекрыты две полосы для движения. Опубликовано видео с места происшествия.

Скриншот: видео «Жесть Волгограда» / t.me 

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