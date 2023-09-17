Опубликовано видео с места ДТП в Волгограде с цементовозом

В Сети появилось видео с места массового ДТП с участием легковушек и цементовоза, произошедшего сегодня, 17 сентября, в Волгограде на Третьей продольной у птицефабрики.

По словам очевидцев, в аварии столкнулись четыре автомобиля — три легковушки и грузовик. Перекрыты две полосы для движения. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в результате ДТП образовалась автомобильная пробка протяженностью больше двух километров в сторону поста ДПС.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me

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