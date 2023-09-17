В Волгоградской области за сутки погибли водитель и велосипедист

В Волгоградской области за минувшие сутки погибли два человека. Как сообщает V102.RU, инциденты произошли в Городищенском и Среднеахтубинском районах.

— По предварительным данным, в 16.50 16 сентября 57-летний водитель за рулем автомашины Scania с полуприцепом двигался по трассе подъезд от Р-22 «Каспий» — Качалинское — Вертячий — Гумрак, где на втором километре не справился с управлением, съехал в правую по ходу движения обочину, затем выехал на встречную обочину и опрокинулся, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии водитель скончался на месте до приезда экипажа СМП. В больницу доставили 32-летнего пассажира.





В Среднеахтубинском районе, как уточнили в полицейском ведомстве, накануне в 19.35 произошла смертельная авария с участием микроавтобуса.

— По предварительным данным, 42-летний водитель за управлением автомобиля Mercedes Benz 223214 на 725 километре трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград наехал на 51-летнего мужчину, который управлял велосипедом и двигался в попутном направлении по правому краю дороги, — добавили в областном главке МВД.

Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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