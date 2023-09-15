В Волгоградской области перевернулась машина с сотрудниками МЧС. Есть погибший

В Еланском районе Волгоградской области сегодня утром, 15 сентября, перевернулся автомобиль с сотрудниками МЧС. Как сообщает V102.RU, один человек погиб, трое пострадали.

— По предварительным данным, в 05.15 на 101 километре трассы Жирновск — Рудня — Вешенская 53-летний водитель за рулем автомашины Volkswagen Touran двигался со стороны рабочего поселка Елань в направлении Волгограда, не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии, водитель от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Различные травмы получили трое пассажиров. В больницу доставили мужчин в возрасте 28-ти, 29-ти и 30-ти лет.

— Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — добавили в полицейском ведомстве.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не смогли подтвердить или опровергнуть факт аварии с сотрудниками МЧС, заявив, что информация уточняется.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», в перевернувшемся автомобиле находились четверо сотрудников пожарно-спасательной части № 37, дислоцированной в Елани. Известно, что сотрудники спасательного ведомства в момент ДТП не находились при исполнении служебных обязанностей.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос редакции пояснили, что мужчины были осмотрены в условиях ЦРБ и отказались от госпитализации.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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