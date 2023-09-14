В Волгограде на козырьке «Покупочки» нашли тело женщины

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 14 сентября, на козырьке магазина «Покупочка» нашли тело женщины. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, страшную находку сделали в поселке Ангарском.

— Женщина упала с высоты девятого этажа жилого дома по улице Твардовского, 8, — пояснил источник.

Очевидцы происшествия сообщили, что женщина сама решилась на такой радикальный шаг. Известно, что скончавшейся был всего 61 год.

Скриншот: Google Maps

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