Происшествия

В Волгограде на козырьке «Покупочки» нашли тело женщины

Происшествия 14.09.2023 18:30
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14.09.2023 18:30


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 14 сентября, на козырьке магазина «Покупочка» нашли тело женщины. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, страшную находку сделали в поселке Ангарском. 

— Женщина упала с высоты девятого этажа жилого дома по улице Твардовского, 8, — пояснил источник. 

Очевидцы происшествия сообщили, что женщина сама решилась на такой радикальный шаг. Известно, что скончавшейся был всего 61 год. 

Скриншот: Google Maps

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