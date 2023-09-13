Происшествия

Волгоградка за два года довела до самоубийства 16-летнего сына

Происшествия 13.09.2023 21:05
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13.09.2023 21:05


Дзержинский районный суд Волгограда признал виновной Анастасию Х. в доведении до самоубийства своего несовершеннолетнего сына. Как сообщает V102.RU, мать издевалась над сыном больше двух лет.  

— Суд признал Анастасию Х. виновной по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — пояснили информагентству в судебной инстанции. 

Уточняется, что подсудимая признала вину, но отказалась давать показания. Установлено, что женщина унижала своего сына на протяжении почти двух с половиной лет, уклонялась от его воспитания и проявляла к нему жестокость. Подросток не выдержал, и его жизнь трагически оборвалась в марте 2023 года. Несовершеннолетний упал с высоты 12-го этажа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, что у дома № 115 по проспекту имени Жукова в Дзержинском районе нашли труп подростка. По словам очевидцев, парень упал прямо на оживленный тротуар возле магазина «Медтехника» с высоты девятого этажа.

Фото: читатели ИА «Высота 102»  

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