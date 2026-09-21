За лето свыше 90 тысяч детей отдохнули в лагерях





Летняя оздоровительная кампания в Волгоградской области, начавшаяся 27 мая, успешно завершилась. За сезон в регионе функционировало 650 лагерей, из которых 29 были загородными. Более 90 тысяч детей смогли отдохнуть и провести время с пользой.



Управление Роспотребнадзора заранее подготовило плановые задания для всех стационарных загородных оздоровительных учреждений. Основное внимание уделялось качеству питьевой воды, состоянию материально-технического оснащения, пищеблоков и медицинских блоков, чтобы они соответствовали санитарным нормам. Перед началом работы лагерей были проведены необходимые зоолого-паразитологические и энтомологические исследования территорий. Для предотвращения инфекционных и паразитарных заболеваний были проведены обработки помещений и прилегающих зон, включая зоны отдыха и пешеходные дорожки. Эффективность мероприятий по дератизации и дезинсекции тщательно контролировалась. Все лагеря открылись только после получения санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии необходимым нормам.



Трем загородным лагерям были выданы разрешения на организацию зон купания в открытых водоемах. В течение кампании специалисты осуществили профилактические визиты в 236 лагерей с дневным пребыванием. Были проверены 29 загородных лагерей, 7 палаточных лагерей и 10 операторов питания. Всего проведено более 2000 исследований проб внешней среды, продовольственного сырья, готовых блюд, а также замеры освещенности и микроклимата.



По результатам выявленных нарушений санитарных правил были выданы предписания об их устранении, и приняты соответствующие меры в рамках законодательства.