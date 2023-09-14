Центр позитронно-эмиссионной томографии в Волгограде спроектирует московская компания

Здравоохранение 14.09.2023 17:31
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14.09.2023 17:31
В Волгограде определена компания, которая разработает проектную и рабочую документацию по созданию отделения радионуклидной терапии и диагностики в волгоградском окодиспансере. Как сообщает V102.RU, победителем электронного аукциона признано ООО «М.П.А. Медицинские партнеры - Инжиниринг» из Москвы. Эта компания согласилась выполнить работу за 28,2 миллиона рублей - это почти на 10 миллионов ниже начальной стоимости.
Подрядчик сотрудничает с онкодиспансеров уже не первый год, поставляя модули медицинские климатизированные «чистое помещение» преимущественно для операционных и реанимационного отделения. Также эта компания сотрудничала с МГУ и ФГБУЗ НКЦ ФМБА России.
Как сообщалось ранее, создание отделения радионуклидной терапии и диагностики в волгоградском окодиспансере предполагает и организацию центра позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-центр). В настоящее время пациенты, нуждающиеся в проведении ПЭТ/КТ, вынуждены обращаться в учреждения Воронежа, Москвы и других городов России, которые и без того перегружены.
Справка: ПЭТ-КТ - современный метод диагностики, совмещающий комбинацию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). ПЭТ-КТ часто назначается онкологами, неврологами и кардиологами. Ценность метода состоит еще и в том, что он дает возможность в течение часа провести полное сканирование организма, не оказывая на него высокой лучевой нагрузки. Этот метод диагностики также позволяет обнаруживать опухоли размерами от 5–6 мм, а также визуально различать доброкачественные новообразования от злокачественных.
Фото администрации Волгоградской области
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