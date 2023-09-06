Здравоохранение

В Волгограде ищут проектировщиков центра ПЭТ/КТ на территории онкодиспансера

Здравоохранение 06.09.2023 10:46
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06.09.2023 10:46



Разработчиков проектной и рабочей документации по созданию отделения радионуклидной терапии и диагностики в волгоградском окодиспансере определят в ходе конкурсных процедур. Об этом V102.RU сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По данным ведомства, соответствующие конкурсы уже проходят. Их результаты станут известны в ближайшее время. Согласно сайту госзакупок, начальная цена контракта на разработку проектной и рабочей документации составляет более 38 миллионов рублей. 
Как пояснили информагентству, организация такого отделения предполагает создание на базе онкодиспансера, как сообщалось ранее,  центра позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-центр). О необходимости иметь такой центр в Волгограде два года назад заявил губернатор Волгоградской области. В настоящее время пациенты, нуждающиеся в проведении ПЭТ/КТ, вынуждены обращаться в учреждения Воронежа, Москвы и других городов России, которые и без того перегружены.
Ранее сообщалось, что на территории онкоцентра продолжается возведение радиологического корпуса. Это отдельно стоящее двухэтажное здание, где разместятся процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения.
- Общестроительные работы по возведению на территории ГБУЗ ВОКОД радиологического корпуса завершены, ведется подготовка объекта к открытию, - сообщили в облздраве.
Мощности подразделения онкологического профиля позволят оказывать диагностическую, лечебную, специализированную, в том числе высокотехнологичную и реабилитационную, помощь взрослому населению при доброкачественных и злокачественных новообразованиях. 
Напомним, в июне 2022 года в Волгограде был введен в эксплуатацию новый лечебно-консультационный центр клинического онкологического диспансера. Строителям потребовалось 3 года на строительство крупнейшего в ЮФО объекта здравоохранения. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м. На базе корпуса созданы детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену. Оборудованы отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. 
В развитие онкослужбы Волгоградской области за последние семь лет вложено более 2,1 млрд рублей, до 2024 годах власти потратят на эти цели еще 4,6 млрд рублей. 


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