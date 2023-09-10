Юноша на велосипеде погиб в ДТП под Волгоградом









В результате столкновения легкового автомобиля и велосипеда в Волгоградской области погиб 21-летний водитель двухколесного транспортного средства. Как сообщили V102.RU, пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

ДТП произошло в 00:11 в городе Волжском напротив дома №2 по ул. Химиков. Наезд на 21-летнего велосипедиста совершил 45-летний водитель автомобиля «Лада Гранда».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



