Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 06.09.2023 21:43
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06.09.2023 21:43
Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошла сегодня, 6 сентября, в Камышинском районе Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в станции скорой медицинской помощи, на 173 км автодороги Волгоград-Сызрань, где случилось дорожное происшествие, выезжали бригады трассового пункта и станции СМП.
Врачи осмотрели и госпитализировали двоих пострадавших – водителя одной из легковушек и 49-летнюю пассажирку. Они доставлены в травматологическое отделение ГБУЗ ЦГБ Камышина.
Фото: ГБУЗ «КССМП»
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