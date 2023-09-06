Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом









Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошла сегодня, 6 сентября, в Камышинском районе Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в станции скорой медицинской помощи, на 173 км автодороги Волгоград-Сызрань, где случилось дорожное происшествие, выезжали бригады трассового пункта и станции СМП.













Врачи осмотрели и госпитализировали двоих пострадавших – водителя одной из легковушек и 49-летнюю пассажирку. Они доставлены в травматологическое отделение ГБУЗ ЦГБ Камышина.









Фото: ГБУЗ «КССМП»



