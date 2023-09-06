Общество

«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер Строителей

Общество 06.09.2023 20:35
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06.09.2023 20:35


В Волгограде вечером 6 сентября состоялось торжественное открытие обновленного сквера на улице Краснознаменской. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко и спикер облдумы Александр Блошкин. Глава региона подчеркнул особую значимость этого места для истории города и каждого отдельно взятого волгоградца. 

Напомним, что еще в начале 2000-х годов данное место в центре Волгограда решением прежних городских чиновников было отведено под строительство офисного центра. Однако губернатор Волгоградской области настоял на том, что здесь горожанам нужна благоустроенная территория для отдыха. В итоге через суды сквер удалось вернуть в муниципальную собственность, после чего, в 2022 году, заговорили о его благоустройстве. В процессе реконструкции, стартовавшей в феврале 2023 года, гордума приняла решение о переименовании сквера. С сегодняшнего дня он официально получил название сквер Строителей – общественное пространство посвящено профессионалам, выполнившим наказ «отстроить Сталинград». 

– Несмотря на все трудности и сложности, нам удалось вернуть эту территорию в городскую собственность и построить здесь современный парк, который очень понравится горожанам и нашим гостям, – подчеркнул Андрей Бочаров, назвав обновленный сквер символом развития. – Я очень рад, что нам удалось восстановить историческую справедливость: сквер посвящен строителям Царицына-Сталинграда-Волгограда. И, конечно, будущим поколениям.


Честь открытия сквера сегодня предоставили представителям двух поколений: Почетному строителю РФ Льву Алферову и воспитаннице ГДЮЦа Арине Позднышевой.

– Это долгожданный день. На этом месте было приятно решение о восстановлении Сталинграда. С этой очень тяжелой задачей строители справились: возвели десятки заводов, школ, больниц, детских садов, уникальные ГЭС и Волго-Донской судоходный канал, дороги, жилые дома. И они продолжают строить новый Волгоград, новую Волгоградскую область, – подчеркнул Алферов. 


Александр Блошкин, в свою очередь, высказал уверенность в том, что в обновленном виде сквер полюбят жители и гости города всех возрастов.

– В первую очередь его оценят дети и родители, ведь в непосредственной близости от сквера находятся детский сад, школа, гимназия, городской детско-юношеский центр. Мы видим, как за несколько лет кардинально преобразилась эта территория. В 2018 году завершилась реконструкция ГДЮЦа, в настоящее время идет ремонт цирка и кинотеатра «Победа», в котором разместится кукольный театр. И, конечно же, символично, что в год 80-летия Сталинградской Победы обновленное общественное пространство получило название Сквер строителей, тем самым увековечив память о людях, которые в сложных условиях, практически сразу после окончания боев, приступили к возрождению полностью разрушенного, но так и непокоренного Сталинграда. Они совершили настоящий трудовой подвиг, и сегодня мы отдаем им дань благодарности и уважения, – сказал спикер облдумы. 


Напомним, что накануне корреспонденты ИА «Высота 102» первыми посетили обновленный сквер в центре города и попросили горожан оценить его преображение. В большинстве своем участники нашего видеоопроса признались в том, что с удовольствием будут проводить здесь свободное время. 

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