Напомним, ранее в отношении Елены Тютюниной было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, за заведомо незаконные действия.
По версии следствия, 29 марта 2023 года женщина от имени и в интересах учреждения передала сотруднику организации незаконное вознаграждение за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу, – говорилось в сообщении СУ СК по Саратовской области. Противоправные действия подозреваемой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Кадры задержания женщины попали на видео.
Елена Тютюлина является начальником управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор». Несколько лет назад она работала заместителем руководителя ГБУ «Волгоградавтодор».