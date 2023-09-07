Борьба с коррупцией

Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в Саратове

Борьба с коррупцией 07.09.2023 08:02
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07.09.2023 08:02


Сотруднице ГБУ «Волгоградавтодор» Елена Тютюниной выносят приговор в Заводском суде Саратова. Накануне, 6 сентября, судья  удалилась в совещательную комнату, а оглашение приговора ожидается 12 сентября.
Напомним, ранее в отношении Елены Тютюниной было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, за заведомо незаконные действия.
По версии следствия, 29 марта 2023 года женщина от имени и в интересах учреждения передала сотруднику организации незаконное вознаграждение за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу, – говорилось в сообщении СУ СК по Саратовской области. Противоправные действия подозреваемой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Кадры задержания женщины попали на видео. 
Елена Тютюлина является начальником управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор». Несколько лет назад она работала заместителем руководителя ГБУ «Волгоградавтодор». 
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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