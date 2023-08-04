В Заводском районном суде Саратова рассматривается уголовное дело по обвинению сотрудницы ГБУ «Волгоградавтодор» Елены Тютюлиной в коммерческом подкупе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда, следующее заседание состоится в районном суде в конце августа. Дело рассматривается по статье 204 ч.3 п.б - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за заведомо незаконные действия. Наказание по данной статье предусматривает или штраф в размере до 1,5 миллиона рублей с лишением прав занимать определенные должности на определенный срок или лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, сотрудница ГБУ «Волгоградавтодор» Елена Тютюлина была задержана в конце марта этого года в Саратова. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Саратовской области.

– По версии следствия, 29 марта 2023 года женщина от имени и в интересах учреждения передала сотруднику организации незаконное вознаграждение за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу, – говорилось в сообщении СУ СК по Саратовской области.

В отношении сотрудницы бюджетного учреждения Волгоградской области судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Елена Тютюлина является начальником управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор». Несколько лет назад она работала заместителем руководителя ГБУ «Волгоградавтодор».

Читайте по теме:

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»