Борьба с коррупцией

Задержанную УФСБ в Саратове сотрудницу «Волгоградавтодора» судят за коммерческий подкуп

Борьба с коррупцией 04.08.2023 12:53
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04.08.2023 12:53


В Заводском районном суде Саратова  рассматривается уголовное дело по обвинению сотрудницы ГБУ «Волгоградавтодор» Елены Тютюлиной в коммерческом подкупе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда, следующее заседание состоится в районном суде в конце августа. Дело рассматривается по статье 204 ч.3 п.б - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег  за заведомо незаконные действия. Наказание по данной статье  предусматривает или штраф в размере до 1,5 миллиона рублей с лишением прав занимать определенные должности на определенный срок  или лишение свободы от  трех до семи лет. 

Напомним, сотрудница ГБУ «Волгоградавтодор» Елена Тютюлина была задержана в конце марта этого года в Саратова. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Саратовской области. 

– По версии следствия, 29 марта 2023 года женщина от имени и в интересах учреждения передала сотруднику организации незаконное вознаграждение за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу, – говорилось в сообщении СУ СК по Саратовской области.

В отношении сотрудницы бюджетного учреждения Волгоградской области судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Елена Тютюлина является начальником управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор». Несколько лет назад она работала заместителем руководителя ГБУ «Волгоградавтодор».

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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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