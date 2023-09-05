Штормы в бассейне в новом сезоне обещают волгоградские ватерполисты, которые готовятся к открытию нового сезона. Напомним, прошлый сезон «Спартак» закончил ошеломительной победой и стал чемпионом и обладателем кубка России. Почетный титул волгоградцы вернули спустя шесть лет. И отдавать его не собираются.



Накануне нового сезона главный тренер «Спартака» Владимир Карабутов в интервью пресс-службе клуба рассказал о подготовке к новому сезону, который начнется для красно-белых в конце сентября, сообщает V102.RU.



Наставник волгоградцев поведал о задачах на предстоящий чемпионат и кубок страны.

– Ребята вышли из отпуска в боевом настроении, потому что в прошлом сезоне мы хорошо потрудились и добились отличного результата. Все настроены на максимальный результат и в новом сезоне, в принципе, других задач перед «Спартаком-Волгоград» не может стоять. А насколько у нас это получится, узнаем будущей весной, – рассказал специалист.



Также Карабутов поделился планами на остаток предсезонной подготовки.



– Продолжаем тренироваться в родном бассейне. Сейчас к нам приехал казанский «КОС-Синтез», с которым мы до 8 сентября проведем несколько товарищеских игр. Кроме того, с 18 по 21 сентября в Волгограде встретимся с астраханским «Динамо-СШОР», а уже 29 сентября стартуем домашними играми в чемпионате, – озвучил Владимир Карабутов.

Главный тренер «Спартака» высказался про кадровые перестановки, произошедшие в коллективе в межсезонье, а также о важности привлечения собственных воспитанников для работы с главной командой красно-белых



– Без потерь не обошлось. По окончанию сезона команду покинули три игрока: Игорь Степанов, Арслан Закиров и Иван Васильев. Но есть и пополнение. После небольшого перерыва вернулся к нам Тимур Шайхутдинов, который прошлый сезон отыграл в Сербии. Плюс из питерской «Балтики» к нам присоединился Роман Усов. Это игроки подвижного звена. Для Тимура в «Спартаке» ничего нового, он провел в Волгограде не один сезон, а Роман потихоньку освоился, – констатировал наставник.



– Безусловно, мы не отказываемся от своей стратегии развития. Нашей главной опорой при комплектовании состава продолжает оставаться собственная спортивная школа. У нас уже играют Кирилл Носаев, Артем Жабкин, Максим Шулев, Валерий Буров. На каждого из них мы рассчитываем и надеемся, что они закрепятся в составе и принесут пользу команде. Есть еще перспективные ребята, которые тренируются с основой, – прокомментировал главный тренер.

В заключение Владимир Карабутов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



– Сезон обещает получиться очень интересным. В Суперлиге добавились две команды, а значит, будет больше игр, игроки постоянно будут находиться в соревновательном тонусе. К тому же конкуренция будет гораздо выше, чем годом ранее. Знаю, что серьезно укрепились астраханцы, которые ставят на сезон самые амбициозные задачи, есть еще несколько сильных команд с крепкими составами. Круг претендентов на чемпионство будет шире, плюс, на мой взгляд, будет больше претендентов и на призовые места, а борьба за медали станет еще более увлекательной, – пообещал собеседник.



– Пользуясь случаем, хочу пригласить всех волгоградцев на наши домашние игры в новом сезоне, первые из которых пройдут 29 и 30 сентября в бассейне по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 12. Приходите поддержать команду и зарядиться положительными эмоциями! – обратился специалист.



Отметим, что в стартовом туре соперником «Спартака» станет команда Беларуси. А уже через неделю в гости к волгоградцам пожалует финалист прошлого чемпионата казанский «КОС-Синтез».

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев