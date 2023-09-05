Под Волгоградом спасли 40 га леса от ландшафтного пожара

Пожар, который бушевал на площади 20 га, ликвидировали в 15:30 ч. Причина происшествия устанавливается.
Происшествия 05.09.2023 07:57
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05.09.2023 07:57
Пожар, который бушевал на площади 20 га, ликвидировали в 15:30 ч. Причина происшествия устанавливается.
В Волгоградской области удалось отстоять от огня 40 гектаров смешанного леса Котовского лесничества. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, накануне сообщение о возгорании сухой травы в Пуниной балке поступило в 43-ю ПЧС в 14-43 ч. На место срочно выехали огнеборцы с техникой. Ситуация осложнялась сильным ветром и угрозой перехода огня на лес.Спасали деревья, как говорится, всем миром. В тушении пожара были задействованы 8 пожарных автоцистерн, сотрудники лесничества, огнеборцы нефтяного предприятия и соседнего Камышинского района. Фермеры и сельские администрации предоставили для опашки трактора с плугами. Был организован и подвоз воды.
Пожар, который бушевал на площади 20 га, ликвидировали в 15:30 ч. Причина происшествия устанавливается.
Напомним, накануне начало ландшафтного пожара сняли на видео местные жители.
Между тем, на днях в 7 километрах от Котово также потушили крупный ландшафтный пожар.
Фото телеграм-канала Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района
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