Огненный ад под Котово попал на видео

Напомним
Пожар в окрестностях Котово Волгоградской области попал на видео. Ролик опубликовала в телеграмм-канале глава городского поселения Наталья Ефимченко, сообщает V102.RU. На видео запечатлен низовой пожар, идущий по степи.
, накануне вечером в семи километрах от Котово потушили ландшафтный пожар на площади в 10 гектаров.
Между тем, в Волжском накануне потушили 100 квадратных метров горящей травы около оздоровительного комплекса «Металлург» на ул. Дружбы,48д. Сегодня, 2 сентября, горел мусор на площади в 150 квадратов в Дзержинском районе Волгограда.
Фото и видео телеграм-канала Натальи Ефимченко