Черный дым заволок небо в поле в Волгоградской области





В Волгоградской области вспыхнул очередной пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, клубы черного дыма поднимаются над землями бывшего совхоза «Калиновский» Котовского района, где сейчас выращивают сельхозпродукцию фермеры.



В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что в Котовском районе горит трава.

– Угрозы населенным пунктам нет, площадь возгорания уточняется, – прокомментировали в ведомстве.



Напомним, на днях в 7 километрах от Котово потушили ландшафтный пожар, который бушевал на площади около 10 гектаров.

Видео телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"