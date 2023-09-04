В Волгограде баржа протаранила лодку с людьми. Один погибший





В Волгограде в результате столкновения баржи и моторной лодки «Днепр» погиб человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Западном МСУТ СК России.

Трагедия произошла в акватории Волги в минувшую субботу.

– 2 сентября поступило сообщение о том, что на участке акватории реки Волга в Красноармейском районе города Волгограда произошло столкновение маломерного судна «Днепр» и баржи, – сообщили в ведомстве. – В результате столкновения маломерное судно перевернулось, а судоводитель и пассажир лодки оказались в воде. Один из мужчин самостоятельно доплыл до берега, а пассажир, предположительно, утонул, поскольку его местонахождение до настоящего времени не известно.

Уточняется, что лодка заглохла на середине реки из-за нехватки бензина.

– Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, – сообщают в Западном МСУТ СК России.

Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Ведется поиск пропавшего гражданина.