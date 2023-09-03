В Волгограде на стадионе «Динамо» сегодня, 3 сентября, прошли соревнования по пляжной борьбе «Юный динамовец» среди спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет, сообщает V102.RU.
Организатором турнира выступила Федерация спортивной борьбы Волгоградской области. Всего было представлено пять возрастных категорий, в том числе дети - 8-9 лет, мальчики/девочки 10-11 лет. Длительность детских поединков составляла 2 минуты чистого времени. Более старшие юноши и девушки соревновались по 3 минуты.
Спортсмены перед стартом прошли процедуру регистрации и взвешивания. Кроме того, состоялся семинар с участием команд. А в церемонии открытия приняли участие руководители регионального отделения общества «Динамо». Триумфаторы и медалисты соревнований определились в ходе предварительных и финальных схваток.
Чемпионов поощрили и честно заработанным гонораром. Победители получили 15 тысяч рублей, серебряные призеры - 10 тысяч рублей, а бронзовые - пять тысяч рублей.
Напомним
, на песке стадиона «Динамо» недавно проходил этап чемпионата России по пляжному волейболу.
Фото телеграм-канала волгоградской организации "Динамо"