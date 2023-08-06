Спорт

«Кипел песок, пылали страсти»: в Волгограде на стадионе «Динамо» открыли пляж для лучших волейболистов России

Спорт 06.08.2023 21:44
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06.08.2023 21:44


Сегодня, 6 августа, в Волгограде на стадионе «Динамо» завершился 12-й этап Чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает V102.RU. Несмотря на аномальную жару, поболеть за спортсменов пришло столько зрителей, что на трибунах не было ни одного свободного места. Некоторым даже пришлось смотреть матчи стоя. 



Отметим, что волгоградские команды до решающих стадий, где уже пошла битва за победу и медали, добраться не сумели. Иван Сарычев и Павел Шалатов, а также Остап Фирсов и Валерий Дурнин поделили итоговую 13-ую позицию в общем зачете домашнего тура. Что касается женских коллективов, то  наши девушки Кристина Лянник и Юлия Глянцева оказались лишь на 17-й строчке.



Однако отсутствие местных игроков не помешало вызвать аншлаг в заключительный день этапа, когда решалась судьба призовых мест как в мужском, так и в женском разрядах. На стадион пришли зрители самых разных возрастов, в том числе — и болельщики из других регионов. Например, фанаты из Ростова-на-Дону отметились мощной шумовой поддержкой. Да и другие зрители с удовольствием гудели в дудки, которые раздавали на стадионе. Развлекал зрителей и талисман соревнований — ростовая кукла в образе тигра. Можно только представить, как тяжко было актеру в таком одеянии под палящим солнцем. 



Не давал расслабляться зрителям и диктор, который просил болельщиков быть поактивнее и поэмоциональнее. Например, если кто-то из игроков делал эйс или блокировал опасный выстрел соперников, то трибуны тут же пытались с помощью жестов воспроизвести данные игровые события. Делать это было, надо сказать, непросто. Даже под тентом оказалось довольно жарко. Болельщики опустошали запасы воды, которую принесли с собой. А кто-то даже пытался укрыться под зонтиками к неудовольствию рядом сидящих зрителей, которым они закрывали обзор.



А посмотреть было, на кого. Девушки-спортсменки с безупречным прессом и стройными загорелыми телами в мини-плавках завораживали взгляды болельщиков. Экипировка мужчин была более «целомудреннее» — они играли в майках и в длинных шортах. Участникам соревнований было нелегко на раскаленном песке, который приходилось все время поливать водой, чтобы спортсмены не обожгли ступни. Но отличная физическая подготовка спортсменов вызывала изумление — казалось, на таком пекле можно только лежать и загорать. Но волейболисты демонстрировали настоящие чудеса выносливости и мастерства, сражаясь до последнего за каждое очко.



У девушек бронзовыми призерами 12-го тура стали волейболистки Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова из «Локомотива» (Калининградская область). В финале у женщин встречались Александра Ганенко и Кристина Щеголева в составе московского «Динамо». Им противостоял дуэт в лице Александры Моисеевой и Екатерины Сырцевой из красногорского «Зоркого». Первая партия осталась за бело-голубыми (22:20). Но волейболистки из Подмосковья проявили характер и переломили ход встречи. Два следующих сета Моисеева и Сырцева взяли со счётом 21:13 и 15:13. Вполне вероятно, что в решающий момент сыграл победный опыт Александры, которая выигрывала чемпионат Европы в 2006 году. Новоиспеченные победительницы после матча не забыли поблагодарить трибуны за поддержку и отличную атмосферу, которую помогали создавать болельщики.



В мужском разряде третье место заняли Василий Иванов и Никита Эверт из питерского «Зенита», которые переиграли Владислава Панченко и Ивана Чупринова из ростовского «Дона» в двух сетах — 21:19 и 21:12.
В финальной схватке встретились Тарас Мыськив и Руслан Быканов из «Факела» из Нового Уренгоя. Другую пару составили Виктор Марков и Александр Крамаренко из казанского «Динамо-Татарстан». Коллективы взяли по одной партии, а на тай-брейке сильнее оказались волейболисты из Ямало-Ненецкого автономного округа — 15:6.



После окончания решающих матчей состоялась общая церемония награждения. Награды вручил председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков. Кроме того, команды распределили между собой призовой фонд турнира, составляющий один миллион рублей. Владимир Попков отметил хорошую посещаемость и очень высокий уровень игры. Руководитель облкомспорта добавил, что регион серьезно готовился к проведению 12-го тура. И та инфраструктура, которая была подготовлена для чемпионата России, останется местным волейболистам.

























Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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