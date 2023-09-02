Волгоградские гандоболистки сцепились с регбистами

Сначала спортсмены провели небольшую разминку, а затем состоялся импровизированный мастер-класс по регби. Ребята научили девчонок своим фирменным захватам и показали, как борются за снаряд во время матча.
Сегодня же гандболистки «Динамо-Синары» Анна Верещак, Мария Дувакина и Наталия Даньшина посетили детский дом в городе Серафимович, где приняли участие в мероприятиях, посвящённых началу учебного года.
Девушки вручили презенты детям, пообщались с преподавателями и поведали своим новым друзьям о тонкостях профессионального спорта.
Фото "Динамо-Синара" VK.com