Спорт

Волгоградские гандоболистки сцепились с регбистами

Спорт 02.09.2023 19:02
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02.09.2023 19:02


Насыщенную субботу провели гандболистки «Динамо-Синара». Как сообщили V102.RU в пресс-службе клуба,  утром 2 сентября команда, которой уже через четыре дня стартовать в новом чемпионате России, вместе с регбистами волгоградского «Ротора» приняла участие в акции, устроенной друзьями волгоградских клубов - руководителями и сотрудниками Центрального парка культуры и отдыха.

Сначала спортсмены  провели небольшую разминку, а затем состоялся импровизированный мастер-класс по регби. Ребята научили девчонок своим фирменным захватам и показали, как борются за снаряд во время матча.

Сегодня же гандболистки «Динамо-Синары» Анна Верещак, Мария Дувакина и Наталия Даньшина посетили детский дом в городе Серафимович, где приняли участие в мероприятиях, посвящённых началу учебного года.

Девушки вручили презенты детям, пообщались с преподавателями и поведали своим новым друзьям о тонкостях профессионального спорта.

Фото "Динамо-Синара" VK.com

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