Волгоградские врачи борются за жизни женщины и подростка, которые пострадали в жуткой аварии на «танцующем» мосту. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, 15-летняя девочка после оказания медицинской помощи в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 была направлена в больницу №7. На утро 2 сентября состояние ребенка остается тяжелым, подросток находится в реанимации.
37-летняя женщина, которая находилась за рулем разбившейся машины, также находится в реанимации больницы №25 в таком же тяжелом состоянии.
Напомним
, страшное ДТП случилось накануне вечером на мосту через Волгу. Renault под управлением женщины-водителя потерял управление и врезалcя в отбойник. На месте погибли двое детей - 9-летняя дочь и 3-летний сын женщины, которая сидела за рулем. ДТП попало на видеорегистратор следовавшей за иномаркой машины, на котором видно, как машина опасно виляла, пока не столкнулась с препятствием.
Фото прокуратуры Волгоградской области