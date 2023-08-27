Спорт

Волгоградские гандболистки завоевали третье место в Кубке Звездного

Спорт 27.08.2023 17:14
0
27.08.2023 17:14


Гандболистки «Динамо-Синары» на победной ноте завершили турнир Кубок Звёздного в Астрахани. Волгоградская команда накануне одолела АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счётом 27:16. А сегодня бело-голубые обыграли новороссийскую «Черноморочку» - 30:27. Таким образом, волгоградские гандболистки заняли третье место в турнире, сообщает V102.RU.
Во вчерашней встрече, проходившей в формате 2 тайма по 20 минут,  вперёд вышли волгоградки. Результативным действием отметилась Марина Судакова. Затем  в составе бело-голубых отличились точными попаданиями Арина Безбабных и Лада Самойленко. Первый тайм, под занавес которого дальним броском поразила цель Екатерина Долматова, завершился 14:8 в пользу «Синары». Уверенно действовала на последнем рубеже голкипер волгоградок Надежда Колесникова.  
В матче динамовки допускали достаточно много потерь в простых ситуациях из-за желания провести атаку как можно быстрее. Однако при этом во второй половине преимущество бело-голубых только лишь возросло и они одержали вторую победу на турнире - 27:16. Лучшим бомбардиром команды стала Лада Самойленко. На её счету 6 голов. Другой новичок коллектива Наталия Даньшина отличилась четыре раза.
Встреча «Динамо» с «Черноморочкой»  началась с нескольких сейвов голкиперов обеих команд. На сей раз в место в воротах «Синары» со старта заняла Анна Верещак. Первая половина оказалась почти равной - 14:13 в пользу бело-голубых.
Второй тайм снова остался за волгоградками и они одержали победу 30:27, которая позволила подопечным Олега Кулешова догнать «Черноморочку»  по очкам в турнирной таблице, но всё-таки третье место на турнире досталось «Динамо»  за счёт виктории в личном поединке. Самыми результативными гандболистками бело-голубых в заключительном матче стали Долматова и Самойленко, которые отличились по семь раз каждая, а также Семина при шести точных бросках.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.08.2023 20:46
Спорт 27.08.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2023 12:46
Спорт 27.08.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2023 16:10
Спорт 26.08.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2023 10:11
Спорт 26.08.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2023 07:57
Спорт 25.08.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2023 20:49
Спорт 24.08.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2023 19:45
Спорт 24.08.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2023 17:41
Спорт 24.08.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2023 08:22
Спорт 23.08.2023 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2023 20:36
Спорт 22.08.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2023 08:54
Спорт 22.08.2023 08:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 19:50
Спорт 21.08.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 18:23
Спорт 21.08.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2023 20:35
Спорт 20.08.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 22:03
Спорт 19.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
В Волгограде 28 августа прогремят грозыСмотреть фотографии
20:46
«Должны были забирать»: «Ротор» сыграл вничью с «Динамо» из Брянска - 1:1Смотреть фотографии
19:57
В Волгограде по красной дорожке прошли звезды кино и театраСмотреть фотографии
19:27
Волгоградский профессор Ирина Максимова – о риске дефолта, сколько будет стоить доллар и почему нужно тратить деньгиСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде в третий раз провалился аукцион на реконструкцию НЭТ за полмиллиардаСмотреть фотографии
17:31
Умирающую мать троих детей откачали в скорой врачи больницы ФишераСмотреть фотографии
17:14
Волгоградские гандболистки завоевали третье место в Кубке ЗвездногоСмотреть фотографии
16:36
Грудной сын 16-летней жительницы Камышина утонул в ваннойСмотреть фотографии
16:04
«Это все сектанство»: в Котово депутаты встали на тропу войны с местными активистамиСмотреть фотографии
15:41
Уличный художник из Волгограда Philippenzo вышел на свободуСмотреть фотографии
14:55
«Ещё сутки ждут свою жертву в общественных местах»: врач рассказала, где волгоградцы могут подхватить вшиСмотреть фотографии
14:05
СК РФ подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения ПригожинаСмотреть фотографии
13:30
Почти тысяча волгоградцев изменили свое имя и отчествоСмотреть фотографии
12:46
Футболистки волгоградского «Ротора» разгромили «Факел» из Воронежа – 6:1Смотреть фотографии
12:14
Больного пассажира с рейса Москва-Минводы госпитализировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
«Ее только на свалку»: под Волгоградом в школу учительницы-правдорубки привезли старую мебель под видом новойСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде 71-летний водитель погиб по дороге с дачиСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде экстренную посадку совершил самолет Москва-МинводыСмотреть фотографии
09:45
В Волжском разгромили машину с буквой Z на стеклеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградский облсуд рассмотрит дело экс-судьи из Краснодара Ирины ДадашСмотреть фотографии
08:13
На дымящем заводе под Волгоградом проведут служебное расследованиеСмотреть фотографии
07:32
Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам 11,5 миллионаСмотреть фотографии
21:46
Памятник воинам России открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:53
Легковушка разбилась на дороге в аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде путь в коммунальную яму после падения авто закрыли бетонным блокомСмотреть фотографии
19:11
Госпитализированный в больницу Волгограда пассажир самолета находится в реанимацииСмотреть фотографии
19:08
«Это настоящий вкус детства»: семья из Волгоградской области строит бизнес на меде из арбузовСмотреть фотографии
18:43
Гидрометцентр РФ предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:50
Умер водитель, впавший в кому после лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
«Машины в хлам!»: водитель легковушки после лобового ДТП под Волгоградом впал в комуСмотреть фотографии
 