Волгоградские гандболистки завоевали третье место в Кубке Звездного

В матче динамовки допускали достаточно много потерь в простых ситуациях из-за желания провести атаку как можно быстрее. Однако при этом во второй половине преимущество бело-голубых только лишь возросло и они одержали вторую победу на турнире - 27:16. Лучшим бомбардиром команды стала Лада Самойленко. На её счету 6 голов. Другой новичок коллектива Наталия Даньшина отличилась четыре раза.
Встреча «Динамо» с «Черноморочкой» началась с нескольких сейвов голкиперов обеих команд. На сей раз в место в воротах «Синары» со старта заняла Анна Верещак. Первая половина оказалась почти равной - 14:13 в пользу бело-голубых.
Второй тайм снова остался за волгоградками и они одержали победу 30:27, которая позволила подопечным Олега Кулешова догнать «Черноморочку» по очкам в турнирной таблице, но всё-таки третье место на турнире досталось «Динамо» за счёт виктории в личном поединке. Самыми результативными гандболистками бело-голубых в заключительном матче стали Долматова и Самойленко, которые отличились по семь раз каждая, а также Семина при шести точных бросках.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com