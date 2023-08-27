Волгоградские гандболистки завоевали третье место в Кубке Звездного





Гандболистки «Динамо-Синары» на победной ноте завершили турнир Кубок Звёздного в Астрахани. Волгоградская команда накануне одолела АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счётом 27:16. А сегодня бело-голубые обыграли новороссийскую «Черноморочку» - 30:27. Таким образом, волгоградские гандболистки заняли третье место в турнире, сообщает V102.RU.

Гандболистки «Динамо-Синары» на победной ноте завершили турнир Кубок Звёздного в Астрахани. Волгоградская команда накануне одолела АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счётом 27:16. А сегодня бело-голубые обыграли новороссийскую «Черноморочку» - 30:27. Таким образом, волгоградские гандболистки заняли третье место в турнире, сообщает V102.RU.

Во вчерашней встрече, проходившей в формате 2 тайма по 20 минут, вперёд вышли волгоградки. Результативным действием отметилась Марина Судакова. Затем в составе бело-голубых отличились точными попаданиями Арина Безбабных и Лада Самойленко. Первый тайм, под занавес которого дальним броском поразила цель Екатерина Долматова, завершился 14:8 в пользу «Синары». Уверенно действовала на последнем рубеже голкипер волгоградок Надежда Колесникова.В матче динамовки допускали достаточно много потерь в простых ситуациях из-за желания провести атаку как можно быстрее. Однако при этом во второй половине преимущество бело-голубых только лишь возросло и они одержали вторую победу на турнире - 27:16. Лучшим бомбардиром команды стала Лада Самойленко. На её счету 6 голов. Другой новичок коллектива Наталия Даньшина отличилась четыре раза.Встреча «Динамо» с «Черноморочкой» началась с нескольких сейвов голкиперов обеих команд. На сей раз в место в воротах «Синары» со старта заняла Анна Верещак. Первая половина оказалась почти равной - 14:13 в пользу бело-голубых.Второй тайм снова остался за волгоградками и они одержали победу 30:27, которая позволила подопечным Олега Кулешова догнать «Черноморочку» по очкам в турнирной таблице, но всё-таки третье место на турнире досталось «Динамо» за счёт виктории в личном поединке. Самыми результативными гандболистками бело-голубых в заключительном матче стали Долматова и Самойленко, которые отличились по семь раз каждая, а также Семина при шести точных бросках.