Расследования

Под Волгоградом с почестями перезахоронили останки 180 советских бойцов

Расследования 23.08.2023 20:48
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23.08.2023 20:48


В Волгоградской области с 15 по 22 августа участники Вахты памяти в Городищенском районе подняли останки более 180 советских солдат. Сегодня, 23 августа, сообщает ИА «Высота 102», на мемориальном кладбище в селе Россошки в торжественной обстановке прошло перезахоронение останков. 

Свою лепту в дело сохранения исторической правды внесла Всероссийская Вахта памяти Федеральной службы судебных приставов «Донской фронт. Операция Уран» – 2023», объединившая на Сталинградской земле представителей 56 территориальных органов ФССП России. 

Федеральная служба судебных приставов никогда не оставалась в стороне от поискового движения. Каждый год сотрудники Службы со всех уголков России приезжают на поля исторических сражений, чтобы поднять павших красноармейцев и вернуть имена пропавшим без вести солдатам, – отметил на церемонии перезахоронения директор ФССП России генерал-полковник Дмитрий Аристов.


Участниками Вахты памяти также были обнаружены три смертных медальона, а также медаль «За отвагу», личность владельца которой удалось установить. Награда, как выяснилось, принадлежит уроженцу Пермского края Ивану Васильевичу Меркушеву.

Лично для меня как его земляка эта новость имеет особое значение, – подчеркнул Дмитрий Аристов. – Эти люди положили свои жизни, защищая страну и свободу. Я хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта нелегкая Победа!

В церемонии перезахоронения также приняли участие руководители силовых ведомств региона, члены поисковых отрядов. 


Личные вещи найденных бойцов были переданы родственникам.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области 

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