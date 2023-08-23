Под Волгоградом с почестями перезахоронили останки 180 советских бойцов

15 по 22 августа участники Вахты памяти в Городищенском районе подняли останки более 180 советских солдат. Сегодня, 23 августа, сообщает ИА «Высота 102», на мемориальном кладбище в селе Россошки в торжественной обстановке прошло перезахоронение останков.

В Волгоградской области с

Свою лепту в дело сохранения исторической правды внесла Всероссийская Вахта памяти Федеральной службы судебных приставов «Донской фронт. Операция Уран» – 2023», объединившая на Сталинградской земле представителей 56 территориальных органов ФССП России.

– Федеральная служба судебных приставов никогда не оставалась в стороне от поискового движения. Каждый год сотрудники Службы со всех уголков России приезжают на поля исторических сражений, чтобы поднять павших красноармейцев и вернуть имена пропавшим без вести солдатам, – отметил на церемонии перезахоронения директор ФССП России генерал-полковник Дмитрий Аристов.





Участниками Вахты памяти также были обнаружены три смертных медальона, а также медаль «За отвагу», личность владельца которой удалось установить. Награда, как выяснилось, принадлежит уроженцу Пермского края Ивану Васильевичу Меркушеву.

– Лично для меня как его земляка эта новость имеет особое значение, – подчеркнул Дмитрий Аристов. – Эти люди положили свои жизни, защищая страну и свободу. Я хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта нелегкая Победа!

В церемонии перезахоронения также приняли участие руководители силовых ведомств региона, члены поисковых отрядов.





Личные вещи найденных бойцов были переданы родственникам.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области