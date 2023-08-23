Расследования

«Надо потерпеть»: в город коммунальных катастроф Котово нагрянули чиновники из Волгограда

Расследования 23.08.2023 17:01
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23.08.2023 17:01


Дурное предзнаменование увидели жители Котово в вывеске администрации городского поселения в день приезда в город делегации из администрации Волгоградской области. На фото, которые были сделаны сегодня, 23 августа, две первые буквы названия органа местного самоуправления потемнели и выделились на фоне остальных в одно короткое и зловещее слово – АД. Возможно, такой световой эффект произошел из-за тени от российского флага. Но горожане  считают, что это все неспроста и в Котово, который уже приобрел печальную славу города коммунальных катастроф, действительно, царит злой рок. 

Уже второй день самой обсуждаемой темой в небольшом провинциальном городе является возможная отставка главы Натальи Ефимченко, которая возглавила администрацию всего несколько месяцев назад – в апреле 2023 года. Также появилась информация о том, что заявления об увольнении по собственному желанию написали якобы и другие руководители муниципальных предприятий – в частности, директор МУП «Котово-Водоканал» Анатолий Штремель. 

 

Жители связывают возможные массовые увольнения с критической ситуацией из-за проблем с водо- и теплоснабжением, а главное – с невозможностью руководителей кардинально их решить. Перебои с водой и отоплением в городе наблюдаются на протяжении последних лет, однако этим летом они стали еще более катастрофичными: в некоторых квартирах котовчан вода отсутствует  неделями, а если где-то и есть, то это зачастую не соответствует никаким критериям качества и безопасности. Люди устали от воды с глиной, водорослями и с запахом болота. Из-за этих проблем котовчане не могут включить ни стиральные машинки, ни колонки, а на днях в социальных сетях горожане предложили устроить массовые «постирушки» на городском пруду для привлечения внимания властей к проблемам города. 

Усугубила ситуацию очередная коммунальная авария в Котово – сегодня, 23 августа, в городе произошел очередной порыв на сетях и жителей уже предупредили об ограничении подачи воды в некоторых домах. 

Ранее в администрации Котовского района заявляли, что для исправления ситуации с водой в городе необходимо провести масштабные работы в рамках нескольких этапов, для чего требуются немалые средства. В настоящее время в городе  меняют один участок водопровода. Однако, по мнению горожан, обновление его не решит глобальную проблему.

Корреспондент V102.RU несколько дней безуспешно пытался дозвониться до Натальи Ефимченко, чтобы из первых уст узнать, действительно ли она уходит в отставку по собственному желанию. Удалось это сделать только сегодня после того, как город покинули чиновники администрации Волгоградской области, которые, по данным информагентства, обсуждали в том числе и ситуацию с водоснабжением города. 

В комментарии V102.RU глава Котово назвала фейком информацию о своей отставке. Более того, Наталья Ефимченко подтвердила, что сегодня в районный центр приезжали чиновники из Волгограда.

– Проблемная ситуация с водой сложилась уже давно. Ни город, ни район не могли решить данную проблему своими силами, – признала Ефимченко. – Однако наши обращения были услышаны: региональная власть выделила нам деньги на ремонт водопровода в городе. Кроме того, мы вступили в федеральную программу. Уважаемые котовчане, я хочу вас попросить потерпеть – работы уже начались. Но без ограничения подачи воды их выполнить невозможно. Будем делать все возможное, чтобы всем более комфортно пережить период ремонтов.

– Сегодня я узнала, что некоторые СМИ распространяют информацию о моем уходе. Но это не так, я продолжаю свою работу. И я доведу начатое дело до конца, – подытожила Ефимченко.

Что касается возможного увольнения руководства водоканала в Котово, то эта информация на данный момент не подтвердилась. Дозвониться за комментарием в организацию V102.RU пока не удалось. 

Фото: Александр Касьянов

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