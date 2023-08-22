Под Волгоградом дети участников СВО сразились в пионербол с ветеранами спецоперации

В рабочем поселке Городище Волгоградской области сегодня, 23 августа, состоялась спартакиада «Победу флагу посвящаем». Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве членов жюри на спортивные состязания были приглашены участники СВО, ветераны боевых действий.





– Сегодняшнее мероприятие приурочено к Дню российского флага. В соревнованиях по пионер-болу принимали участие восемь команд из семи учреждений социального обслуживания Волгоградской области и сборная команда детей участников СВО, – рассказала ИА «Высота 102» директор Городищенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Нефедова.





Первая часть соревнований была организована по олимпийской системе: по итогам жеребьевки были сформированы пары команд. Набравшие наибольшее количество очков вышли в финал, уступившие им ребята принимали участие в спортивном квесте.





Кульминацией спортивного мероприятия в Городище стал поединок детской сборной, сформированной из капитанов команд, с командой, в состав которой вошли участники специальной военной операции.





Все команды-победители по итогам состязания получили кубки, подготовленные к этому дню организаторами.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»