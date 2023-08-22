Экономика

Первый цех завода нержавеющего проката в Волгоградской области откроют в 2025 году

Экономика 22.08.2023 10:54
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22.08.2023 10:54



В городе Волжском Волгоградской области развернулась стройка нового металлургического комплекса, первый цех которого будет запущен в 2025 году. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 22 августа, губернатор Андрей Бочаров.



- Мы создаем производственный комплекс высочайшего, мирового уровня — эта задача очень амбициозная. И построить необходимо в кратчайшие сроки: уже в четвертом квартале 2025-го мы должны запустить цех холодной прокатки; во втором квартале 2026 года – цех горячей прокатки; в конце 2026-го – современный электроплавильный цех, — обозначил сроки реализации проекта глава региона в ходе рабочей поездки на строительную площадку.
По его словам, новый металлургический комплекс обеспечит российские предприятия прокатом, 90% которого сейчас приходится закупать за рубежом. 
Напомним, что 30 марта в Волгоградской области официально стартовало строительство нового производственного предприятия – завода нержавеющей стали. Это проект «Русской нержавеющей компании». В настоящее время устройство котлована выполнено более чем на 90%. Готовность фундаментов составляет около 80%, начался монтаж каркаса — установлено более 15% металлоконструкций, завершается проектирование систем водоснабжения.
Новый завод разместится на площади около 60 га, его мощность составит до 500 тыс. тонн плоского нержавеющего проката в год. На предприятии создадут 3000 высокопроизводительных рабочих мест. 
Строительство завода нержавеющего проката позволит создать в Волгоградской области новый индустриальный кластер, а также Центр компетенций нержавеющих сталей, что повысит инвестиционную привлекательность региона. 



- Задачи, поставленные Президентом, выполним. Темпы хорошие, объемы определены, контракты заключаются, строительные работы развернуты на высоком уровне, — Андрей Бочаров также отметил, что параллельно строятся и энергетические подстанции: создание подобной инфраструктуры в свою очередь является дополнительной базой для дальнейшего развития территории, создания новых производственных и социальных объектов, благоустройства.
В администрации региона напомнили, что о реализации этого проекта шла речь в ходе рабочей встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и президента России Владимира Путина, который посетил регион 2 февраля — в день празднования 80-летия Сталинградской Победы.
Фото: администрации Волгоградской области 

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