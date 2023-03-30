К строительству завода нержавеющего проката приступили в Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области 30 марта официально стартовало строительство нового производственного предприятия – завода нержавеющей стали. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на стройплощадке забили первую сваю в основание фундамента. В мероприятии приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, гендиректор «Русской нержавеющей компании» (РНК) Вячеслав Попков, представители органов власти и депутаты. Как подчеркивают в обладмине, производимая на новом заводе продукция будет востребована на внутреннем и внешнем рынках.

– Промышленно-производственный комплекс по выпуску нержавеющих сталей будет построен и поэтапно введен в эксплуатацию в ближайшие пять лет. В полном объеме будут обеспечены наши промышленные предприятия и предприятия наших партнеров за рубежом, – сказал Андрей Бочаров. – Реализация нашего проекта позволит перейти к следующему этапу развития: созданию индустриального парка, в котором будут производиться последующие переделы. Создание мощного современного промышленно-производственного кластера позволит усилить конкурентные преимущества Волгоградской области и создать серьезный синергетический эффект для развития.

Новый завод расположится на площади 60 га.

Прогнозируемая мощность предприятия составит до 500 тысяч тонн плоского нержавеющего проката в год.

Цех холодной прокатки будет возведен в период с 2023 по 2025 годы.

Цех горячей прокатки и электросталеплавильный цех планируют ввести в эксплуатацию к 2026 году.

Предприятие обеспечит рабочими местами до 2000 человек.

Известно, что комплекс будет располагать передовым оборудованием и отвечать самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды.

– Реализация задач по развитию экономики России сопряжена сегодня с внедрением природосберегающих технологий. Несмотря на все трудности, наше государство продолжает следовать курсу по переходу на зеленую экономику, – отметила по итогам сегодняшнего мероприятия председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева. – Выступая в феврале с Посланием к Федеральному Собранию Президент подчеркнул, что задача существенно снизить вредные выбросы предприятий с повестки дня не снимается. На принципы зеленой экономики переходят и предприятия Волгоградской области. Мы видим, что за последние несколько лет ситуация стала меняться к лучшему. Заводы активно инвестируют средства для внедрения наилучших доступных технологий, в том числе в рамках нацпроекта «Экология».





Сообщается, что на заводе в городе Волжском будут внедрены современные системы пылеулавливания и очистки воздуха. Также здесь обещают организовать замкнутый цикл водоснабжения с многоступенчатой системой водоочистки, использовать современные принципы обращения с отходами, значительная часть которых пойдет во вторичный оборот.

– В рамках этого проекта будет использоваться передовое оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды. Мы гордимся тем, что такое уникальное и стратегически важное для России направление производства будет развиваться в Волгоградской области. Напомню, что по поручению главы региона профильный комитет областной думы и Экологический совет ведут постоянную работу с промышленными предприятиями области по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Развитие экономики невозможно без влияния на природу. Но необходимо соблюсти баланс между воздействием на окружающую среду и стремлением ее сохранить. Это залог здоровья наших детей и будущих поколений. Также – это залог сбережения природного капитала Волгоградской области и всей страны, – подчеркнула Соловьева.

С открытием нового производства Волгоградская область укрепит позиции промышленного центра Юга России. К 2023 году за восемь прошедших лет в регионе реализовано 128 индустриальных инвестпроектов общей стоимостью около 311 млрд рублей. Новые площадки обеспечили рабочими местами 9,2 тысячи человек.

Напомним, что в Быковском районе в марте текущего года стартовало строительство первого в ЮФО малотоннажного комплекса сжижения природного газа.