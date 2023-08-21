Спорт

Олег Веретенников перешел в тренерский штаб ФК «Краснодар-2»

Спорт 21.08.2023 19:50
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21.08.2023 19:50



Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников вошел в тренерский штаб ФК «Краснодар-2» - соперника волгоградского «Ротора» в чемпионате. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт краснодарского клуба, Олег Веретенников является старшим тренером «Краснодара-2». Волгоградская легенда работает в команде главного тренера краснодарцев Николая Писарева.
Напомним, что с 2020 по 2022 годы Олег Веретенников входил в тренерский штаб казанского «Рубина» и работал под руководством Леонида Слуцкого. В Казань Веретенников уехал, покинув по собственному желанию пост главного тренера «Ротора-2».
Отметим, что 13 августа волгоградский «Ротор» уступил «Краснодару-2» со счетом – 1:2, опустившись на дно турнирной таблицы. Однако 19 августа сине-голубые смогли одержать победу над ульяновской «Волгой» и улучшить свои позиции, поднявшись на предпоследнюю строчку игрового рейтинга. ФК «Краснодар-2» в настоящее время находится на втором месте в рейтинговой таблице чемпионата.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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