Спорт

Олег Веретенников уезжает из Волгограда в Казань к Леониду Слуцкому

Спорт 26.12.2019 18:33
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26.12.2019 18:33


Неожиданно покинувший «Ротор-2» Олег Веретенников может стать помощником Леонида Слуцкого, который сейчас является главным тренером казанского «Рубина», об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает спортивное издание «Чемпионат. com»
Ранее Леонид Слуцкий нелицеприятно высказался о руководстве волгоградского «Ротора». В одном из интервью прозвучала фраза: «…Дебилы руководят, к сожалению, я сейчас говорю про «Ротор»», что вызвало определенный резонанс в рядах функционеров, общественников и спортсменов Волгограда.

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