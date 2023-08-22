«Как-то грустно»: волгоградцы заметили полупустые полки в супермаркетах

Волгоградцы стали замечать полупустые полки в некоторых супермаркетах. Как рассказали V102.RU горожане, сначала они обратили внимание на недостаток товаров на стеллажах с водой и сладкими напитками в сети «Перекресток» и супермаркетах «Пятерочка».





– Спрашивали у продавцов, почему мало напитков? – делятся горожане. – Они логично объяснили, что из-за жары сейчас повышенный спрос на любое питье.

Однако пустеют не только полки с напитками. Резко поредевшие прилавки волгоградцы заметили и в таких категориях продуктов как бакалея и даже овощи.

– Да, есть картошка, лук, морковь, капуста, но куда-то исчез, например, сельдерей – как в клубнях, так и в корнеплодах. – Крупы тоже есть, но раньше был очень большой выбор – разных производителей и на разный кошелек. Сейчас, например, стоят всего два-три вида риса или гречки. Как-то грустно…





Выбор фруктов, обратили внимание волгоградцы, также стал небогатым.

– Давно не видели ананасов, хотя апельсины и бананы всегда в наличии, правда, те же апельсины сильно подорожали, - делятся горожане.





Волгоградцы предполагают, что товар могут быстро разбирать, а сотрудники супермаркетов просто не успевают его подкладывать.

– Но почему тогда раньше так это не бросалось в глаза? – сомневаются горожане.

Померещилось ли волгоградцам или, действительно, ассортимент и количество товаров в волгоградских продуктовых магазинов сократились? Такой вопрос редакция V102.RU адресовала в комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что перебои с поставками наблюдаются в отдельной торговой сети.

– Как пояснили в Х5 групп (представленной в Волгоградской области магазинами «Пятерочка», – Прим. ред.), ситуация носит точечный, а не массовый характер. Специалисты компании, учитывая возросший в условиях жары спрос на напитки, уже переукомплектовали заказы, ускоряют их обработку и доставку. Ситуация нормализуется в течение дня, – говорится в комментарии.

Также в облпромторге и ТЭК подчеркнули, что потребительский рынок региона конкурентный – покупатели могут воспользоваться и другими торговыми точками. Помимо магазинов Х5 групп, в регионе работают 12 торговых сетей с количеством магазинов более 1300 единиц. Всего в регионе действует 18,8 тыс. торговых объектов, 13,5 тыс. из которых являются стационарными. Все товары первой необходимости в них в наличии. Никакого дефицита нет.





Фото: читатели V102.RU