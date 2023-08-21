Два брата из Астраханской области развели мужчину, который пытался воспользоваться услугами девушки по вызову, на 2 миллиона рублей. Как сообщила V102.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, родственники подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания интимных услуг.





Братья создали в интернете т сайт с объявлениями о предоставлении услуг интимного характера в разных регионах России. В анкеты женщин они вставляли найденные в открытом доступе фотографии. На одно из предложений откликнулся мужчина, который прибыл в Волгоград из другого города и решил скрасить свое одиночество.

Он оставил заявку на фейковом сайте, и на него вышел младший из братьев-аферистов, который в разговоре с «клиентом» имитировал женский голос. Когда заказчик перечислил деньги в счет оказания будущих услуг, ему позвонил старший брат и представился администратором сайта. Он сообщил, что из-за неправильных действий клиента произошел технический сбой в платежной системе. У мужчины потребовали компенсацию расходов на ее восстановление, угрожая в противном случае обнародовать информацию о его попытке воспользоваться интим-услугами.

Напуганный мужчина перевел по указанным реквизитам почти два миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны на территории Астраханской области. Бородатые мужчины были мало похожи на жриц любви. Их доставили в Волгоград для проведения следственных действий. В ходе обыска у задержанных изъято 11 мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

– Следователем Управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, - заключила Ирина Волк.