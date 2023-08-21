Под Волгоградом испортился воздух после пожара в сосновом бору

Экология 21.08.2023 08:12
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21.08.2023 08:12
Превышение оксида углерода в 1,1 раза в пробах воздуха, взятых около хутора Донской, зафиксировал Роспотребнадзор после пожара, который бушевал 19 августа под Волгоградом. Об этом сообщили V102.RU в ведомстве. При этом отклонение от норм названо незначительным.
Напомним, под Волгоградом несколько часов тушили пожар на 50 гектарах. Горели 15 га соснового леса и 35 га травы. При этом накануне в Городищенском районе также фиксировались отдельные очаги возгорания.
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