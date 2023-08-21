Экология

Под Волгоградом испортился воздух после пожара в сосновом бору

Экология 21.08.2023 08:12
0
21.08.2023 08:12


Превышение оксида углерода в 1,1 раза в пробах воздуха, взятых  около хутора Донской,  зафиксировал Роспотребнадзор после пожара, который бушевал 19 августа под Волгоградом. Об этом сообщили V102.RU в ведомстве. При этом отклонение от норм названо незначительным. 
Напомним, под Волгоградом несколько часов тушили пожар на 50 гектарах. Горели 15 га соснового леса и 35 га травы. При этом накануне в Городищенском районе также фиксировались отдельные очаги возгорания. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.08.2023 19:22
Экология 19.08.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2023 11:31
Экология 17.08.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Экология
16.08.2023 09:36
Экология 16.08.2023 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.08.2023 08:40
Экология 15.08.2023 08:40
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2023 18:13
Экология 14.08.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2023 14:53
Экология 14.08.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2023 09:15
Экология 14.08.2023 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.08.2023 10:54
Экология 11.08.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Экология
10.08.2023 17:47
Экология 10.08.2023 17:47
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2023 19:17
Экология 09.08.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2023 17:14
Экология 02.08.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2023 17:23
Экология 30.07.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2023 21:16
Экология 28.07.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2023 21:02
Экология 28.07.2023 21:02
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2023 20:03
Экология 25.07.2023 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:43
В Волгоград на следственный эксперимент привезли двух бородатых «жриц любви»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествиеСмотреть фотографии
12:24
Водитель военного «Урала» погиб в аварии с тягачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области на летний отдых детей потратили 617 млн рублейСмотреть фотографии
11:42
РПН признал качественной воду в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
11:10
Следователи подключились к поиску пропавшего в Котово три недели назад пенсионераСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом водитель «Лады» скрылась после смертельного ДТП с велосипедистомСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде выберут депутатов ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде простились с академиком РАН Александром РулевымСмотреть фотографии
09:41
Водителя фуры из Дагестана осудили за смерть троих человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:21
В Волгоградской области 4% работников получают больше 120 тысячСмотреть фотографии
08:42
В Волгоградской области фирма заплатит 70 тысяч за трудоустройство экс-полицейскогоСмотреть фотографии
08:12
Под Волгоградом испортился воздух после пожара в сосновом боруСмотреть фотографии
07:48
«И частник не понадобился»: в дом многодетной семьи в Котово вернули воду спустя три неделиСмотреть фотографии
20:52
Подъезд к волгоградскому мосту парализовала 5-километровая пробкаСмотреть фотографии
20:35
Волгоградские гандболистки завершили турнир в Краснодаре на четвертом местеСмотреть фотографии
19:45
От преждевременного старения до рака кожи: врач объяснила, чем опасен экстремальный загарСмотреть фотографии
19:01
Дело избитого полицейскими подростка передали в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
17:38
Мимо пробегали дети. Рухнувшее во дворе дома в Волгограде старое дерево смяло машинуСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области военные посадили неизвестный беспилотникСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области снова вспыхнул пожар в Городищенском районеСмотреть фотографии
15:41
ДТП у пивзавода в Волгограде парализовало движение: видеоСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградской области объявили три погодных предупрежденияСмотреть фотографии
13:43
«После девяти дней пути падаешь от усталости»: проводница из Волгограда рассказала о сложных пассажирах, тайных проверках и «поющих» рельсахСмотреть фотографии
12:50
Волгоградцам назвали самые популярные месяцы для заключения бракаСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области за сутки в ДТП погибли два пенсионераСмотреть фотографии
10:43
Опубликована программа фестиваля «Волгоградский факел»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде после нокаута мужчина ударился головой о бордюр: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
«Денег нет, но вы ходите»: в Михайловке дорога в детский сад превратилась в опасный аттракционСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Держался за ручку камеры. Уличный художник из Волгограда Philippenzo вышел на связь после арестаСмотреть фотографии
 