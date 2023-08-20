В Волгоградской области за сутки в ДТП погибли два пенсионера

В Волгоградской области накануне произошло два ДТП со смертельным исходом. Как сообщает V102.RU, в обоих случаях автомобили улетели в кювет.

— По предварительной информации, 19 августа в 15.40 в Даниловском районе 69-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-111130 двигался со стороны рабочего поселка Даниловка в направлении поселка Белые Пруды, где на 41 километре потерял управление и совершил опрокидывание в кювет, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии водитель «Оки» получил травмы несовместимые с жизнью.

В полицейском ведомстве уточнили, что еще одно смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 18.33 в Новониколаевском районе.

— По предварительной информации, 39-летний водитель, управляя иномаркой Skoda Octavia, двигаясь со стороны рабочего поселка Новониколаевского в сторону поселка Мирный, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание, — пояснили в областном главке МВД.

В результате 60-летний пассажир легковушки скончался в карете скорой помощи. Второго пассажира доставили в больницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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