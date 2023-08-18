На волгоградской трассе в лобовом ДТП разбилась семья, ехавшая из Питера. Погибли трое детей

Полиция устанавливает обстоятельства лобового ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, произошедшем 17 августа в 22.55. Как сообщает V102.RU, погибли трое детей и взрослый.

— По предварительным данным, на 809 километре трассы Р-22 «Каспий» 44-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, двигался со стороны Волгограда в направлении Москвы, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 54-летнего водителя, после чего совершил столкновение с еще одним грузовиком Volvo под управлением 62-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





В результате аварии водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля Hyundai Sonata погибли на месте происшествия, 36-летнюю пассажирку легковой иномарки доставили в больницу.

— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия), — добавили в пресс-службе областного главка МВД.





Как стало известно журналистам «Высоты 102», в аварии разбилась семья, ехавшая из Санкт-Петербурга. При этом водитель грузовика не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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