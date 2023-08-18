Здравоохранение

«Шов красивый и ничего не болит»: беременной волгоградке удалили аппендицит без общего наркоза

Здравоохранение 18.08.2023 20:22
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18.08.2023 20:22


Беременная жительница Волгограда обратилась к медикам с жалобой на ноющую боль в правом боку. Как сообщили V102.RU в облздраве, пациентку на 19-ой неделе беременности госпитализировали в больницу №5, где ее обследовала бригада специалистов. 
- Был выставлен диагноз «острый аппендицит», принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Для того, чтобы снизить риски воздействия анестезии на будущего ребенка, было решено проводить операцию под эпидуральной анестезией, - рассказали в комитете здравоохранения региона. 
Во время операции 26-летняя Александра находилась в сознании. Ее морально поддерживали специалисты, которые проводили вмешательство. Когда все закончилось, пациентка рассказала, что операция прошла легко и с хорошим настроем. 
- На третий день я чувствовала себя замечательно. Шов красивый, ничего у меня больше не болит. На пятый день я спокойно выписываюсь и иду домой донашивать своего ребенка, – рассказывает Александра Умникова.
У женщины уже есть двое детей – девочки 3 и 6 лет, которых она родила в 5-ом роддоме. В скором времени Александра планирует вернуться в этот роддом снова уже за третьим малышом.

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