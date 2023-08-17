Происшествия

В Волжском на глазах у знакомых утонули двое молодых парней

Происшествия 17.08.2023 18:36
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17.08.2023 18:36


В Волжском Волгоградской области обнаружили тела двоих молодых людей, утонувших в Ахтубе. Как сообщает V102.RU, погибшим было 17 и 19 лет.  

— 17 августа в следственный отдел по городу Волжскому  поступило сообщение о безвестном исчезновении молодых людей, которые утром в месте, не предназначенном для купания на реке Ахтуба, скрылись под водой. Тела без повреждений и признаков насильственной смерти обнаружены в ходе проведения поисковых мероприятий. 

Уточняется, что по предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. Следственные органы организовали проверку. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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