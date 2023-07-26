Происшествия

В Волжском на диком пляже на острове Зеленом утонули иностранцы

Происшествия 26.07.2023 16:53
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26.07.2023 16:53


В Волжском Волгоградской области утонули двое мужчин. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел на острове Зеленом сегодня в 11.45. 

— 26 июля в следственный отдел по городу Волжскому поступило сообщение об обнаружении на берегу Волги на острове Зеленом тел двух граждан стран ближнего зарубежья, которые во время купания на необорудованном пляже утонули в присутствии очевидцев, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Организована доследственная проверка. 

Известно, что обоим утонувшим гражданам Республики Узбекистан по 30 лет. Один из них попытался спасти друга, но в итоге оба пошли ко дну. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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