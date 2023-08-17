Расследования

В Волжском 34-летнего мужчину дважды ударили ножом на улице

Расследования 17.08.2023 16:07
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17.08.2023 16:07


В Волжском задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 14 августа около дома №55 по ул. Энгельса подозреваемый устроил разборки с 34-летним мужчиной, приревновав его к своей сожительнице, и пустил в ход холодное оружие. 

Сообщается, что задержанный дважды ударил своего соперника ножом в живот и грудь. 

Пострадавшего в данный момент спасают врачи – его состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения.

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