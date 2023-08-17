В Краснооктябрьском районе Волгограда сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области ликвидировали открытое горение на заводе «Красный Октябрь». Ранее сообщалось, что на территории предприятия утром 17 августа около 09.00 произошел розлив трансформаторного масла с последующем возгоранием.

По информации пресс-службы волгоградского ГУ МЧС России, спустя два часа после сообщения о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы пламя удалось ликвидировать.

– Пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области ликвидировали открытое горение в 11.18, – сообщили в ведомстве. – Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На территории «Красного Октября» в эти минуты остаются пожарные расчеты, сотрудники ГУ МЧС проливают отдельные очаги возгорания.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите в спецматериале ИА «Высота 102».

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