В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные ликвидируют крупный пожар на территории «Красного Октября» в районе улицы 39-й Гвардейской. Как сообщили очевидцы, взорвалась трансформаторная подстанция.
— Пожарные тушат, приехали. Жертв вроде нет. Никого не эвакуируют. Сотрудники завода утверждают, что перегрелся трансформатор. Валит черный дым, — рассказали очевидцы.
В экстренных службах пояснили, что горит трансформаторная подстанция на площади 150 квадратных метров.
Подробности происшествия уточняются. Редакция ИА «Высота 102» направила запросы в ГУ МЧС России по Волгоградской области и пресс-службу «Красного Октября».
Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»