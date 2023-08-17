Происшествия

На территории «Красного Октября» в Волгограде ликвидируют крупный пожар

Происшествия 17.08.2023 09:39
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17.08.2023 09:39


В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные ликвидируют крупный пожар на территории «Красного Октября» в районе улицы 39-й Гвардейской. Как сообщили очевидцы, взорвалась трансформаторная подстанция. 



— Пожарные тушат, приехали. Жертв вроде нет. Никого не эвакуируют. Сотрудники завода утверждают, что перегрелся трансформатор. Валит черный дым, — рассказали очевидцы. 


В экстренных службах пояснили, что горит трансформаторная подстанция на площади 150 квадратных метров. 


Подробности происшествия уточняются. Редакция ИА «Высота 102» направила запросы в ГУ МЧС России по Волгоградской области и пресс-службу «Красного Октября». 


Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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