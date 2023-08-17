РПН исследует воздух в жилой застройке после пожара на заводе в Волгограде









Специалисты аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» взяли пробы атмосферного воздуха вблизи пожара на заводе «Красный Октябрь» для исследования на наличие опасных для здоровья веществ, передает V102.RU.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, ситуация по качеству атмосферного воздуха в ближайшей зоне жилой застройки находится на контроле. О результатах исследования будет сообщено дополнительно.

Жильцам домов, расположенных вблизи пожара, специалисты советуют плотно закрыть окна или завесить их мокрой марлей или другим тонким полотном. При сильной задымленности нужно использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, систематически полоскать горло и промывать нос.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



