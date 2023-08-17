Стали известны подробности пожара на «Красном Октябре» в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные продолжают ликвидацию крупного пожара на территории завода «Красный Октябрь». Как ранее сообщили V102.RU очевидцы, взорвалась трансформаторная подстанция.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил сегодня, 17 августа, в 09.08.

— Поступило сообщение о пожаре на территории «Красного Октября». Горит трансформаторное масло на площади в 50 квадратных метров. На месте работают расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Расчеты приступили к тушению. Причины пожара устанавливаются, — прокомментировали в областном главке МЧС.





— На территории завода «Красный Октябрь» в 08.55 произошло локальное возгорание уличного трансформатора. Пострадавших нет. Причины устанавливаются, — пояснили в пресс-службе «Красного Октября»





— Расчеты применяют тактику пенной атаки плюс охлаждение стволами рядом стоящих зданий. Каждые 10 минут меняются пожарные звенья. В каждом — по четыре человека, — добавили в пресс-службе регионального главка МЧС.