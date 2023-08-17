На улице Пугачевская в Волгограде устраняют аварию на водоводе









Аварийные бригады устраняют технологическое нарушение на новом водоводе диаметром 300 мм в Ворошиловском районе Волгограда. По информации мэрии, данная труба малого диаметра не состоит на балансе ООО «Концессии водоснабжения», однако ресурсоснабжающая организация уже направила на место происшествия аварийную бригаду, которая устранит течь.

- На месте уже работают бригады «Концессий водоснабжения». До конца дня технологическое нарушение будет устранено, - сообщили в свою очередь в компании.

Известно, что указанный водовод возведен частным застройщиком, который возвел высотки на улице Пугачевской. На данный момент сети еще не переданы в управление КВ.





Причины технологического нарушения устанавливаются.



