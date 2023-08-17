На улице Пугачевская в Волгограде устраняют аварию на водоводе

Происшествия 17.08.2023 09:28
0
17.08.2023 09:28
Аварийные бригады устраняют технологическое нарушение на новом водоводе диаметром 300 мм в Ворошиловском районе Волгограда. По информации мэрии, данная труба малого диаметра не состоит на балансе ООО «Концессии водоснабжения», однако ресурсоснабжающая организация уже направила на место происшествия аварийную бригаду, которая устранит течь.
- На месте уже работают бригады «Концессий водоснабжения». До конца дня технологическое нарушение будет устранено, - сообщили в свою очередь в компании.
Известно, что указанный водовод возведен частным застройщиком, который возвел высотки на улице Пугачевской. На данный момент сети еще не переданы в управление КВ.
Причины технологического нарушения устанавливаются.
Стали известны подробности пожара на «Красном Октябре» в Волгограде17.08.2023 10:06
Происшествия 17.08.2023 10:06
На территории «Красного Октября» в Волгограде ликвидируют крупный пожар17.08.2023 09:39
Происшествия 17.08.2023 09:39
Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» бесследно исчез в Волгоградской области16.08.2023 18:54
Происшествия 16.08.2023 18:54
В Волгоградской области мужчина грозился посадить на вилы родную мать16.08.2023 14:48
Происшествия 16.08.2023 14:48
Под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар на площади 100 га16.08.2023 13:29
Происшествия 16.08.2023 13:29
В Волгоградской области 23-летний пассажир погиб в перевернувшемся запорожце16.08.2023 11:54
Происшествия 16.08.2023 11:54
Под Волгоградом пьяный водитель перевернулся на «Ниве» и погубил пассажирку16.08.2023 11:06
Происшествия 16.08.2023 11:06
Старые качели с детьми рухнули на игровой площадке в Волгоградской области16.08.2023 10:24
Происшествия 16.08.2023 10:24
В ночном пожаре в Волгоградской области дотла сгорел «Магнит»: видео16.08.2023 10:03
Происшествия 16.08.2023 10:03
«Пожарные пробирались пешком»: в Волгограде восемь часов тушили пожар на острове Сарпинском15.08.2023 19:50
Происшествия 15.08.2023 19:50
Под Волгоградом на несколько часов застряли четыре курортных поезда15.08.2023 15:45
Происшествия 15.08.2023 15:45
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской области15.08.2023 15:08
Происшествия 15.08.2023 15:08
СК: в Волгоградской области бесследно исчез 44-летний житель Ерзовки15.08.2023 14:40
Происшествия 15.08.2023 14:40
На острове Сарпинском в Волгограде тушат лес. На месте два пожарных катера15.08.2023 14:03
Происшествия 15.08.2023 14:03
В Волгоградской области нашли мертвым пропавшего 22 июля мужчину15.08.2023 11:46
Происшествия 15.08.2023 11:46