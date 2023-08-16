Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сегодня, 16 августа, опубликовала обращение сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля, находящего сейчас в СИЗО Грозного в Чечне. Молодой человек заявил, что к нему применил насилие сын Кадырова. Как ранее сообщало V102.RU, на волгоградского студента возбудили уголовное дело после сожжения Корана перед мечетью в Ворошиловском районе Волгограда.

— Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров, — написала в своем Telegram-канале омбудсмен Татьяна Москалькова. — Обратилась к коллеге, Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

По сообщению ТАСС, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что организована проверка по информации о якобы избиении сыном главы республики Адамом Кадыровым жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

— Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу. Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка», — цитирует слова омбудсмена «Высота 102».

Напомним, что 19-летнего волгоградца, который по версии следствия, действовал в тесной связке с ЦИПсО ВСУ, этапировали в СИЗО Грозного 27 мая 2023 года. По сведениям федеральных СМИ, в столице Чечни его встретили митингующие около изолятора жители. В свою очередь министр Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал передачу дела о сожжении Корана.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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