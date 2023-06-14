



Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня высказался относительно судьбы 19-летнего студента волгоградского вуза Никиты Журавеля, который в мае 2023 года перед мечетью сжег Коран по заданию СБУ. По словам российского президента, отбывать наказание этапированный в Чечню Журавель будет в местах лишения свободы, расположенных в регионе с мусульманским населением.

Речь о поджигателе Корана зашла после того как один из участников встречи с Путиным задал вопрос о том, не слишком ли мягко в России относятся к тем, кто поддерживает украинский режим либо склоняет молодежь к проукраинской позиции.

– Наши бойцы очень часто даже на передовой умудряются читать новости, и они, мягко сказать, негодуют, когда видят очередной скандал о том, как госслужащий или преподаватель в университете склоняет практически открыто молодежь к проукраинской позиции. То есть все эти люди по большому счету не боятся, штрафы их не пугают. Ясно, Вы это уже довели, что мы не будем действовать, как украинский режим: мешок на голову и человек исчезает навсегда. Но с учетом того, что мы не такие, как они, мы воюем против этого, не предательство ли это наших ценностей, то, что мы оставляем вот так ситуацию на самотек? – спросил Мурад Газдиев.

В ответ Владимир Путин заявил: «Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства». Далее президент высказался о Журавеле:

– Мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание [Н.Журавель] будет, как было заявлено Министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов Российской Федерации с преимущественным мусульманским населением.

Напомним, что студенту инкриминируется ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Журавель в ходе допроса заявил, что сжег священную книгу с записью действия на видео с последующей публикацией в Сети по указке спецслужб Украины. За свою «работу» задержанный получил 10 тысяч рублей.

Как установило следствие, впоследствии провокационную запись он передал сотруднику СБУ. Также житель Волгограда пояснил, что снимал военные объекты.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела волгоградского студента в силовое ведомство Чеченской Республики. Также проверяется информация о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.

Фото: СК России